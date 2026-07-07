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Üsküp'te "Ayasofya-Sessizliğin Işığı" sergisi açıldı

Üsküp'te 'Ayasofya-Sessizliğin Işığı' sergisi açıldı
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 47. Üsküp Yaz Festivali kapsamında Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle düzenlenen 'Ayasofya-Sessizliğin Işığı' sergisi, Sulu Han'da sanatseverlerle buluştu. Sergide İzzet Keribar ve Mehmed Özçay'ın fotoğrafları yer alıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Ayasofya-Sessizliğin Işığı" sergisinin açılışı yapıldı.

47. Üsküp Yaz Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) destekleriyle Osmanlı döneminden kalma Sulu Han'da düzenlenen serginin açılışına, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, burada yaptığı konuşmada, dünyanın önemli kültürel miraslarından olan Ayasofya'nın bütün detayları ve mimari özelliklerinin bu sergide görülebileceğini söyledi.

Serginin daha önce Belgrad ve Zagreb'de düzenlendiğini anımsatan Dilber, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmaya ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Üsküp Kültür ve Sanat Müdürü Vasilija Çali de festivale katılarlara teşekkür ederek, "Bu sergi, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nden sevgili dostlarımızla işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle, YEE müdürüne ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek ve gelecekte de başarılı işbirliklerimizin olmasını dilemek istiyorum." diye konuştu.

Dünyaca ünlü fotoğrafçılar İzzet Keribar ve Mehmed Özçay'ın fotoğraflarının yer aldığı sergi, üç gün boyunca sanatseverlerin ilgisine açık kalacak.

Sergi kapsamında ayrıca Makam Trio Grubu da sahne aldı.

Farklı etkinliklerin düzenlendiği 47. Üsküp Yaz Festivali ise 30 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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