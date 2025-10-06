AK Parti Kadın Kolları'ndan Gazze'ye Destek: 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' Eylemi

Ak Parti Kadın Kollarınca, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekmek amacıyla Üsküdar Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemi düzenledi.

Üsküdar Sahili'nde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyarak Gazze'de yaşananları protesto etti. Sahil boyunca el ele tutuşan kadınlar, yüzlerce metrelik zincir oluşturdu ve İstanbul Boğazı'na karanfil bıraktı.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gazze'deki zulmün bir an evvel durdurulması için meydanlarda olduklarını ifade etti.

Her gün Gazzeli çocukların ve kadınların dünyanın gözü önünde katledildiğini söyleyen Kaya, "Çocuklar yiyeceksiz bırakılarak dünyanın gözü önünde ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar adeta çaresiz ve işlevsiz kalmış durumda. Biz, Filistin meselesine ilk günden itibaren sahip çıktık. Gazze Gazzelilerindir, Filistin Filistinlilerindir diyoruz ve bu zulmün, soykırımın bir an evvel dünya devletlerinin liderlerinin de girişimiyle son bulması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise gelinen noktada kelimelerin tükendiğini, bu nedenle etkinliğin adının "Sessiz Çığlık" olduğunu söyledi.

Zengin, "Meydanı görüyorsunuz, sadece bir duyuruyla binlerce kadın buraya geldi. Türkiye'nin her yerinde AK Parti Kadın Kolları, bu sessiz çığlığın bir simgesi olarak burada. İnsanlık olarak hep beraber yan yana durduğumuzda, bu yan yana olmanın gücünün katliamı durduracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan da Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınların el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek amacıyla meydanlarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm illerinde AK Parti Kadın Kolları'nın eş zamanlı olarak bu zinciri oluşturduğunu belirten Ercan, "Dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkün. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." dedi.

Ercan, bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliğiyle meydanlarda olduklarını ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle el ele tutuşarak sessiz zincir oluşturduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız unvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele, insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır. Sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum. Yüreği Gazze için çarpan, sağına soluna bakmadan, 'Ben de varım' diyerek bu mücadeleye destek veren ve bizi burada yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Etkinliğe AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile bazı milletvekilleri de katıldı.