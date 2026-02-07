Haberler

Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler yakalandı

Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler yakalandı
Güncelleme:
İstanbul'un Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişi haricinde tutuklandı.

ÜSKÜDAR'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda S.A. (30) K.K (30) ve R.Y. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Üsküdar ve Ümraniye'de belirlenen 2 adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler yapılan çalışmaların ardından 4 Şubat Çarşamba günü tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., K.K ve R.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 504 gram kokain, 40,4 gram taş kokain, 55,3 gram toz kokain, 753,9 esrar, sıvı amonyak çözeltisi olan şişe, gaz maskesi, 3 hassas terazi, öğütücü metal kutu, sigara sarma kağıdı, ruhsatsız silah, şarjör, 11 fişek, telefon, 110 bin 600 lira para ve 20 euro ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin baskın yaptığı sırada olay yerine gelen şüpheli araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheli aracı kısa sürede yakaladı. Araçta bulanan S.G. ve T.S. de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.A., K.K., S.G. ve T.S. emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' ile '6136 SKM' suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

