Üsküdar'da yol verme kavgası kamerada

Üsküdar'da yol verme kavgası kamerada
Üsküdar'da yol verme nedeniyle tartışan taksi ve servis minibüsü şoförleri, araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Olay, araç kamerasına yansıdı ve çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

ÜSKÜDAR'da taksi şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araç şoförlerinin araçlarından inerek birbirine saldırdığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki taksi ile servis minibüsünün şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yol ortasında durarak araçlarından inen şoförler tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırarak kavga etmeye başladı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle kavga sona erdi. Araç şoförlerinin kavga ettiği anlar ise servis minibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

