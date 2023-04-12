Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden 15-16 yaşındaki genç kız bakkalı bıçakladı

Üsküdar'da 15-16 yaşlarındaki genç kız kendisini taciz ettiğini iddia ettiği bakkalı kolundan ve göğsünden bıçakladı. Esnaf hastaneye kaldırılırken, genç kız gözaltına alındı.