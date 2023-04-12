Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden 15-16 yaşındaki genç kız bakkalı bıçakladı
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Üsküdar'da 15-16 yaşlarındaki genç kız kendisini taciz ettiğini iddia ettiği bakkalı kolundan ve göğsünden bıçakladı. Esnaf hastaneye kaldırılırken, genç kız gözaltına alındı.
Valide-i Atik Mahallesi Çinili Mescit Sokak'ta bulunan bakkal dükkanına gelen 15-16 yaşlarındaki T. B, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği dükkan sahibi Metin K'yi kolundan ve göğsünden çakıyla yaraladı.
BAKKAL HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K'yi ambulans ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırdı.
GENÇ KIZ GÖZALTINDA
Olay yeri yakınında, kullandığı çakı ile gözaltına alınan T.B, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel