Üsküdar'da Sahaf Festivali 19-28 Eylül Tarihlerinde Düzenlenecek

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Üsküdar Sahaf Festivali", 19- 28 Eylül arasında kitapseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından sahafların katılımıyla binlerce eser sergilenecek.

Etkinlikte kitapseverler hem nadir eserleri inceleyebilecek hem de canlı mezatlara ve söyleşilere katılabilecek.

Festival kapsamında her akşam farklı bir isim katılımcılarla buluşacak ve söyleşilerin moderatörlüğünü Cengiz Özdemir üstlenecek.

Müjde Dila Gümüş, 20 Eylül'de "Mimar Vedat Tek'in İzinden Üsküdar" başlıklı konuşmasıyla sahnede olacak. 21 Eylül'de Emine Ayhan, "Shakespeare'de Doğa Bağlantıları" üzerine sohbet gerçekleştirecek. 27 Eylül'de Sakine Korkmaz, "Tanpınar'da Bir Devamlılık Örneği Olarak Üsküdar" konusunu ele alacak. 28 Eylül'de ise Sinan Yılmaz, "Üsküdar'ın Eğitim Tarihi" başlıklı konuşma yapacak.

Saat 11.00 ile 22.00 arasında ziyaretçilere açık olacak festivalde mezatlar ise 20 Eylül'den itibaren her gün saat 17.30'da başlayacak.