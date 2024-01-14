İstanbul Üsküdar'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen bir cip, Acıbadem kavşağı yakınında bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsünü gözaltına aldı. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstanbul Üsküdar'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen 34 ECJ 642 plakalı cip, Acıbadem kavşağı yakınında 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalarak sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsünü gözaltına alarak Üsküdar Polis Merkezi'ne götürdü.
Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.