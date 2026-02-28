Haberler

Üsküdar'da iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan bir otomobil lokantaya girdi, sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otomobilin lokantaya girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PH 7536 plakalı otomobil, Bulgurlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir lokantaya girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerine giren otomobil ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

