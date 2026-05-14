Üsküdar'da haraç istedikleri iş yerini kundaklamaya çalışırken yandı; 2 şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da haraç istedikleri iş yerini kundaklamaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi, güvenlik kameralarındaki görüntülerle yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

ÜSKÜDAR'da haraç istedikleri iş yerini kundaklamaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin kundaklama sırasında montunu tutuşturduğu ve alevler içinde kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi Biol Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, alevlerin iş yerinin deposunun önündeki kepenk ve fayans bölümünde başladığı, ayrıca bölgede yoğun benzin kokusu olduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, saat 05.00 sıralarında iş yerinin önüne gelen bir kişinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra kundaklama olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Görüntülerde şüphelinin kundaklama sırasında kendi montunu da tutuşturduğu, alevler içinde olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, görüntülerin devamını inceleyerek şüphelinin bir süre sonra montundaki alevleri söndürdüğünü ve biraz ileride kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.Y. (25) ile A.A.D. (29) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
