Haberler

Üsküdar'da Başkan Vekili Seçimi İçin Yeni Tarih: 5 Eylül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İstanbul Valiliği: "Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür"

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince 31 Temmuz'da tutuklandığı hatırlatıldı.

Dedetaş'ın, İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, 5 Ağustos'taki meclis toplantısında, Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/1703 kararı ile 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 Nolu Meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 2 Eylül 2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararında, konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak: AA
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü