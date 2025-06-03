Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT Simgeli Afişler Gündemde

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT Simgeli Afişler Gündemde
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Üsküdar Amerikan Lisesi, LGBT simgeleri taşıyan afişlerin okul yönetiminin bilgisi dışında asıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı inceleme süreci devam ediyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi, LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara ilişkin, "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Lise yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, okulda yer aldığı belirtilen bir görselle ilgili kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımların yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğuna dair şikayetlerin iletilmesi üzerine okulda denetim yapmıştı.

Denetimlerde, okulda söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlenmiş, Bakanlıkça liseye ilişkin inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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