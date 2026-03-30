4 saat boyunca ota tutundu! Mucize kurtuluş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Mergen Çayı’nda akıntıya kapılan bir kişi, 4 saat süren yaşam mücadelesinin ardından ekipler tarafından kurtarıldı. Dere içerisinde ot ve dal parçalarına tutunarak suya kapılmaktan kurtulan ve hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ARACIYLA BİRLİKTE AKINTIYA KAPILDI

Olay, Nazilli ilçesindeki Mergen Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.H. yönetimindeki araç, köprü altından geçmeye çalıştığı sırada aniden yükselen su seviyesine yakalandı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kısa sürede şiddetini artıran akıntıya direnemedi ve aracıyla birlikte sürüklenerek sulara kapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte suyun debisi yükselirken, kurtarma çalışmaları genişletildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, NAFAD, NAKSAR ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara dahil oldu.

4 SAAT BOYUNCA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERDİ

Akıntıyla metrelerce sürüklenen Y.H., dal ve ot parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yaklaşık 100 personelin katıldığı ve 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından ekipler, Y.H.’yi bulunduğu noktadan sağ olarak çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kurtarılan Y.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Valla Çok dirayetli ve kabiliyetli bir adammış.gercekten çoğu insanın canını kurtarmayacağı bir durumdan sağ kurtulmuş Allah şifa versin

Haber YorumlarıEyup BAYDERE:

Her Türk asker doğar ve doğaya dayanıklıdır geninde var

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

olum öldürmeyen allah öldürmez ölüm ne bir saniye ileri ne 1 saniye geridir. rızk kapanmamış demekki

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

