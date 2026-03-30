Esenyurt'ta yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Esenyurt'ta iki sürücü arasındaki yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı.

ESENYURT'ta iddiaya göre iki sürüsü arasında sabah saatlerinde trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan bir sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
