Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
Fenerbahçe'nin U11 takımında forma giyen genç bir oyuncunun gönderdiği mesaj, derbi öncesi tribünlerde büyük ilgi çekti. UNIGFB taraftar grubu, genç futbolcunun çağrısına kayıtsız kalmayarak karşılaşmada takıma büyük destek verdi.
UNIGFB'DEN ANLAMLI DESTEK
Minik futbolcunun çağrısına kayıtsız kalmayan UNIGFB taraftar grubu, derbi karşılaşmasında takıma büyük destek verdi. Tribünlerde oluşan coşku ve destek görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANDI
Büyük moral desteğini arkasına alan Fenerbahçe U11 Takımı, ligin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.