Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncusu, Özel Musevi Lisesi maçında 'Nazi' selamı verdi! Açıklamalar art arda geldi

İstanbul'da yapılan liselerarası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularından birinin Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca 'Nazi selamı' vererek yaptığı öne sürüldü. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden yapılan açıklamada "Derin üzüntü içindeyiz. Gerekli soruşturma başlatıldı" denildi. Türkiye Yahudi Toplumu tarafından ise "Gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" açıklaması yapıldı.

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında gerçekleşen futbol müsabakasında skandal bir olay yaşandı. Atılan gol sonrasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımından bir kişinin gol sevinci sırasında Nazi selamı verdiği öğrenildi. Söz konusu durumun açığa çıkmasıyla olay bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayın gündem olmasının ardından; Üsküdar Amerikan Lisesi'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Liseden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak; Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜRKİYE YAHUDİ TOPLUMU'NDAN YANIT

Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, olayı takip ettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" denildi.