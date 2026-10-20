USGS, Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem bildirdi, tsunami uyarısı yok

USGS, Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem bildirdi, tsunami uyarısı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı; can veya mal kaybı bildirilmedi.
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.
16 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA