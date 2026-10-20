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USGS, Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem bildirdi, tsunami uyarısı yok

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı; can veya mal kaybı bildirilmedi.

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

16 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA
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