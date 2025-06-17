Uşakov: "Rusya, Orta Doğu'da Yaşanan Krize İlişkin Çin ve Türkiye ile Diplomatik Temasları Yoğunlaştırılacak"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başdanışmanı Yuri Uşakov, Putin'in önümüzdeki günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Orta Doğu'daki durumu ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini belirtti. Uşakov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İsrail ile İran arasındaki savaş konusunda iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaştığını kaydetti.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başdanışmanı Yuri Uşakov, Putin'in önümüzdeki günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Orta Doğu'daki durumu ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini belirtti. Uşakov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İsrail ile İran arasındaki savaş konusunda iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaştığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başdanışmanı Yuri Uşakov, bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rus devlet medyası Interfax haber ajansının bildirdiğine göre; Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, önümüzdeki günlerde yapacakları bir telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki durumu ele alacak.

Bir diğer Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre; Uşakov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasındaki savaş bağlamında, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlıkları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaştığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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