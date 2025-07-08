Uşak ve Manisa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayarak Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü yakınlarına ulaştı.

Bölgeye, arazözler, itfaiye ekipleri, helikopterler ve yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.