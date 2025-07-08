Uşak ve Manisa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Uşak ve Manisa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor
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Uşak'ın Banaz ilçesinde ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor. Yangınlar rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bölgeye özel yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayarak Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü yakınlarına ulaştı.

Bölgeye, arazözler, itfaiye ekipleri, helikopterler ve yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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