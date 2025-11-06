Haberler

Ahşap eve yıldırım düştü!

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yıldırım düşmesi nedeniyle 2 katlı evin çatı kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Uşak'ta facianın eşiğinden dönüldü. Banaz ilçesinde bulunan Muratlı köyünde H.İ.S'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü.

YILDIRIM DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI

Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Banaz itfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

benim evde gaza karşı hem sensör var, çatıda ise paratoner....

