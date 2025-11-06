Ahşap eve yıldırım düştü!
Uşak'ta facianın eşiğinden dönüldü. Banaz ilçesinde bulunan Muratlı köyünde H.İ.S'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü.
YILDIRIM DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI
Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Banaz itfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
