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Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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Uşak'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Uşak'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 11 cep telefonu ve 1 bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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