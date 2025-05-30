Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama

Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama
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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan baskında, 142 gram metamfetamin, sentetik uyuşturucu ve 67 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 142 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 67 yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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