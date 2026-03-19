Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve çeşitli sentetik uyuşturucular ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 100 gram esrar, 106 gram metamfetamin, 165 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 281 bin 545 liraya el konuldu.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
