Uşak'ta park halindeki cip, benzin dökülerek yakıldı Güncel Haberler Uşak'ta bir apartmanın önünde park halinde bulunan cip, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Uşak'ta bir apartmanın önünde park halinde bulunan cip, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Kemalöz Mahallesi'nde bulunan İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde bir apartmanın otoparkındaki 35 ENG 12 plakalı cipin yandığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cip kullanılamaz hale geldi. Park halindeki iki otomobilde de hasar oluştu. Apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, aracın bir kişi tarafından benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kaydında, elinde bidonla park halindeki aracın yanına gelen kişinin cipi ateşe verdiği ve buradan uzaklaştığı görülüyor. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Uşak Güncel Haberler

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