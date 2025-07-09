Uşak'ta Orman Yangını: Çiftlikte Tahliyeler Yapıldı

Uşak'ta Orman Yangını: Çiftlikte Tahliyeler Yapıldı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle tehdit altındaki bir çiftlikteki 2 kişi ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

UŞAK'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söndürme çalışmaları sürürken, alevlerin tehdit ettiği bir çiftlikteki 2 kişi ile küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği bir çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanlar ve 2 kişi tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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