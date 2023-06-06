Uşak'ta evde çıkan yangında yaşlı kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı. Ahat köyünde yaşayan 90 yaşındaki görme engelli Halil Yokuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.