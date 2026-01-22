Otomobil şarampole devrildi! Bilanço ağır

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada biri çocuk olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Uşak'ta feci bir kaza meydana geldi. Uşak-Eşme kara yolunda ilerleyen A.Ç. (34) idaresindeki otomobil, Elvanlar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan (56) ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pehlivan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.