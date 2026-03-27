Uşak'ta devrildikten sonra alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen bir akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen Saim Kurt (56) yönetimindeki 06 CC 3848 plakalı mazot dolu tanker, Yenişehir rampalarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrası tankerde çıkan yangın kısa sürede aracı sardı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
