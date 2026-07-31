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Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlar adliyede

Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlar adliyede
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Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan F.E, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan, Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen A.A'nın ise arandığı öğrenildi.

Olay

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yalım'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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