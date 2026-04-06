Haberler

Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özkan Yalım'ın tutuklanması sonrası Uşak Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan vekili oldu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, Uşak Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yapıldı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Uşak Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucu CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan belediye başkan vekili oldu.

"SÜRECİ ŞEFFAFLIKLA YÖNETECEĞİZ"

Seçimin ardından konuşma yapan Hatice Terekeci Özkan, "Başkan vekilliği görevinde beni bu makama layık gören ve destekleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreci ortak akıl, sağduyu ve şeffaflık ilkeleriyle yöneteceğiz. Bizim için asıl olan Uşak halkıdır, geri kalan her şey teferruattır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Yalım lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı ve belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli 30 Mart 2026'da tutuklanmıştı.

Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFurkan inci:

Özkan abimizi yediler çok dik ama dimdik bir adamdı :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Dimi Dik.

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

