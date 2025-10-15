Ursula von der Leyen, Sırbistan'ın AB Üyelik Sürecinde İlerleme Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecinde somut ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bize güvenmeye devam edebilirsiniz." dedi.

Halihazırda yürütülen ortak projelere değinen von der Leyen, "Örneğin, Sırbistan'ın elektrik şebekesini komşularına ve AB'ye bağlayan Trans-Balkan Enerji Koridoru ve Sırbistan–Bulgaristan doğal gaz enterkonnektörü. Buna daha fazla yatırım yapmaya da hazırız. Ayrıca, Sırbistan'ı AB'nin ortak doğal gaz tedarik mekanizmasına katılmaya davet ettik." diye konuştu.

Von der Leyen, "Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi Sırbistan'ın Birliğimize katılma konusunda somut adımlar atmasının zamanıdır. Bu nedenle, hukukun üstünlüğü, seçim sistemi ve medya özgürlüğü alanlarında ilerleme görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, bunların toplumun ve siyasi yelpazenin tüm kesimlerini kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

"AB üyeliği Sırbistan'ın dış politika önceliğidir"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de AB üyelik süreci kapsamında Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ülkesinin hiç fasıl açmadığını belirterek, "AB üyeliği Sırbistan'ın dış politika önceliğidir ve bu değişmeyecek." dedi.

Sırbistan'ın enerji alanında zorluklar yaşadığını söyleyen Vucic, yönetiminin büyük bir kısmının Rus enerji şirketi "Gazprom Neft"in elinde olan Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) ABD'nin yaptırım uyguladığını anımsattı.

Vucic, AB'nin gümrük vergilerinde aday ülkeler için kolaylaştırıcı adımlar atmasını beklediğini ifade ederek, "Kış bizim için kolay olmayacak. Yeterli miktarda petrol ve doğal gaz temin edebildik ancak siyasi açıdan da zor bir kış olacak." diye konuştu.

Von der Leyen ile bölgenin barış ve istikrarı ile Kosova meselesini de ele aldıklarını aktaran Vucic, "Priştine yönetimini şimdi eleştirmeyeceğim. Tek söyleyeceğim tangonun iki kişilik bir dans olduğudur." dedi.

Sırbistan'ın AB üyeliği süreci

Sırbistan, 2009 yılında resmen AB üyeliği için başvuruda bulundu. 2012'de aday ülke statüsü aldı ve 2014'te katılım müzakerelerine başlaması resmen kabul edildi. Ancak, müzakereler hala devam ediyor ve özellikle hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü ve Sırbistan-Kosova ilişkileri konularında ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.