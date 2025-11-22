Tam bir can pazarı! Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı

Haberler

Güncelleme:
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ölenlerden birinin üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

  • Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada 3 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
  • Kazanın nedeni ve sorumluların tespiti için polis soruşturma başlattı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ürgüp-Avanos kavşağında gece saatlerinde meydana gelen kazada, Latin Amerikalı turistleri taşıyan 34 DPD 669 plakalı tur otobüsü ile 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Hakan Çeklicek ve üniversite öğrencisi Ezgi Karael, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 3 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, çarpışmanın nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
