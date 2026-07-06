Ürdün, Depremin Vurduğu Venezuela'dan 21 Vatandaşını Tahliye Etti

AMMAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'daki depremin ardından tahliye edilen ve Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaşan Ürdünlüler, 5 Temmuz 2026.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, bölgesel ortaklarla koordineli olarak yürütülen deprem müdahale operasyonlarının ardından 21 vatandaşının Venezuela'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliye edilen kişiler perşembe günü Venezuela'nın başkenti Karakas'a insani, tıbbi ve gıda yardımı taşıyan Katar Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17 kargo uçağıyla Amman'a ulaştı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua