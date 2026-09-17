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Ürdün ve Suudi Arabistan, bölgedeki gerilimin sonlandırılmasını görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gerilimin sonlandırılması ve sükunetin yeniden sağlanması çabalarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gerilimin sonlandırılması ve sükunetin yeniden sağlanması çabalarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi, görüşmede Suudi Arabistan'ın güvenliği, istikrarı, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin emniyetini korumak için attığı her adımda ülkesinin Riyad'ın yanında olduğunu vurguladı.

Ürdünlü Bakan, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınadığını yineledi.

Görüşmede bakanlar, bölgesel durum ile bölgedeki gerilimi sonlandırma ve sukuneti yeniden sağlama çabalarını ele aldı.

İki ülke arasındaki ilişkileri de ele alan Safedi ile Bin Ferhan, farklı alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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