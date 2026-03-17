Ürdün ve Bahreyn, İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili tehditlerinin durdurulmasının önemini vurguladı

Ürdün ve Bahreyn, dünyanın enerji ve gıda tedariki için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü bozmaya yönelik İran'ın tehditlerinin durdurulmasının "son derece önemli" olduğu çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkeyi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Manama'da bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası petrol sevkiyatı ve küresel ticaret açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü engellemeye yönelik İran tehditlerinin, uluslararası hukuk ve deniz hukuku ihlali teşkil ettiğini belirterek, bunların durdurulmasının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, deniz ulaşım yollarının korunmasının ortak uluslararası sorumluluk olduğu ve bunun bölge ile dünya genelinde iş birliği gerektirdiği ifade edildi.

Bölgesel gelişmeler ve bunların bölge güvenliği ile istikrarına etkilerinin de ele alındığı görüşmede ayrıca İran'ın bölge ülkelerini hedef alan saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali niteliği taşıdığı kaydedildi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kısa süre önce kabul ettiği ve İran'ın Körfez ülkeleri ile Ürdün'e yönelik saldırılarını şiddetle kınayan 2817 sayılı kararında yer alan hususlara işaret edilerek, tüm saldırıların derhal durdurulması ve komşu ülkelere yönelik her türlü provokasyon ile tehdidin koşulsuz sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre de görüşmede, gerilimin düşürülmesi, saldırıların derhal durdurulması ve komşu ülkelere yönelik her türlü provokasyonun sona erdirilmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede liderler, iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde iş birliği ve koordinasyonu güçlendirme ve bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması konusundaki kararlılıklarını ifade ettiler.

Ürdün Kralı Abdullah, bölgede devam eden savaşın, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya erişimini kısıtlamak ve Batı Şeria ile Gazze'de yeni bir durum dayatmak için bahane olarak kullanılmasının tehlikelerine dikkati çekti.

Lübnan konusuna da değinen Kral Abdullah, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.