Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün, ulusal güvenlik ve siber suç gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, Telegram'ın aşırılık ve radikalizmin yayılmasında kullanıldığı ve ulusal güvenliği etkileyecek siber suçlara zemin hazırladığı gerekçesiyle erişime engel getirdi. Kamu Güvenliği Müdürlüğü engelin süresini açıklamazken halkı kaynağı belirsiz hesaplarla etkileşime girmemeye çağırdı.

Ürdün"aşırılık ve radikalizmin yayılmasında kullanıldığı ve ulusal güvenliği etkileyecek siber suçlara zemin hazırladığı" gerekçesiyle Telegram uygulamasına erişim engeli getirdi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kararın "dijital güvenliğin artırılması ve kullanıcıların korunmasının yanı sıra dijital platformların tehdit, şantaj ve yasa dışı içeriklerin yayılması için kullanılmasının önlenmesi" kapsamında alındığı belirtilen açıklamada, erişim engelinin ne kadar süreceğine ve karara gerekçe oluşturan somut olaylara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Halka kaynağı belirsiz hesap ve bağlantılarla etkileşime girmemeleri, yasa dışı içerikleri resmi kanallar üzerinden bildirmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ailelerden çocuklarının dijital platform kullanımını yakından takip etmeleri ve ebeveyn kontrol araçlarından faydalanmaları istendi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Birimi, Aralık 2022'de de "şiddet ve kaosu kışkırtan paylaşımlar" yapıldığı gerekçesiyle "TikTok" uygulamasına geçici erişim engeli getirmişti.

Ürdün makamlarından söz konusu engelin kaldırıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkede gerçekleştirilen ağ ölçümlerine göre TikTok'a yönelik kısıtlama bu ay başına kadar devam etti.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi

Yeni hamlesi "Para var, huzur var" dedirtti!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...12

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Randevu sistemi değişiyor

Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans11

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı