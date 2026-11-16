Ürdün, ulusal güvenlik ve siber suç gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirdi

Ürdün"aşırılık ve radikalizmin yayılmasında kullanıldığı ve ulusal güvenliği etkileyecek siber suçlara zemin hazırladığı" gerekçesiyle Telegram uygulamasına erişim engeli getirdi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kararın "dijital güvenliğin artırılması ve kullanıcıların korunmasının yanı sıra dijital platformların tehdit, şantaj ve yasa dışı içeriklerin yayılması için kullanılmasının önlenmesi" kapsamında alındığı belirtilen açıklamada, erişim engelinin ne kadar süreceğine ve karara gerekçe oluşturan somut olaylara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Halka kaynağı belirsiz hesap ve bağlantılarla etkileşime girmemeleri, yasa dışı içerikleri resmi kanallar üzerinden bildirmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ailelerden çocuklarının dijital platform kullanımını yakından takip etmeleri ve ebeveyn kontrol araçlarından faydalanmaları istendi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Birimi, Aralık 2022'de de "şiddet ve kaosu kışkırtan paylaşımlar" yapıldığı gerekçesiyle "TikTok" uygulamasına geçici erişim engeli getirmişti.

Ürdün makamlarından söz konusu engelin kaldırıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkede gerçekleştirilen ağ ölçümlerine göre TikTok'a yönelik kısıtlama bu ay başına kadar devam etti.

Kaynak: AA