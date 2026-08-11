Amman'da Bölgesel Güvenlik Zirvesi

Ürdün, Suriye ve Irak'tan üst düzey askeri yetkililer ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge İşleri Bakanı, bölgesel güvenlik ve sınır güvenliğini görüşmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Ahmed el-Huneyti, Suriye ve Irak genelkurmay başkanları ile IKBY Peşmerge İşleri Bakanı katıldı.

Açıklamada, toplantının taraflar arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile bölgede hızla değişen güvenlik sorunları karşısında askeri işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, bölgesel güvenlik ve mevcut gelişmeler ışığında sınır güvenliği başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ile sınır aşan tehdit ve risklere karşı koordinasyonun artırılması ele alındı.

Katılımcılar, farklı güvenlik sorunlarıyla etkin şekilde mücadele edebilmek için iletişimin sürdürülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkati çekerek, bölgesel gelişmelerin daha fazla koordinasyon ve ortak çaba gerektirdiğini vurguladı.

Sınırların korunması ve tehditlerle mücadele için "ortak ve sürdürülebilir çalışma" gerektiğini belirten katılımcılar, ülkelerin güvenlik, egemenlik ve istikrarını koruma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemine işaret etti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı, CENTCOM Komutanı ile görüştü

Geniş katılımlı toplantının ardından Ürdün Genelkurmay Başkanı Huneyti, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonun yanı sıra bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabalar ele alındı.

Toplantının, Ürdün'ün bölge ülkelerinin ordularıyla iletişim kanallarını geliştirme, güvenliği güçlendirme ve ortak sınırları korumaya yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA