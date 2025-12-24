Haberler

Arap ülkelerinden Libya'ya taziye mesajı

Güncelleme:
Ürdün, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajları yayımladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybeden Haddad ve arkadaşları için Libya hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu acı kazada Libya halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz." ifadeleri yer aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri heyetin hayatını kaybetmesinin acısını yaşayan Libya hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

İki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının altı çizilen açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına sabır dileklerinde bulunuldu.

Suriye Savunma Bakanlığı da söz konusu kaza nedeniyle Libya Savunma Bakanlığına taziyede bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya hükümetiyle ve halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, Libya hükümeti ve halkıyla dayanıma mesajı verilirken, ölenlere rahmet ve yakınlarına sabır dileklerinde bulunuldu.

