Ürdün ordusu: Son 24 saatte İran'dan atılan 4 füze ve 6 İHA engellendi
Ürdün ordusu, son 24 saatte İran'dan fırlatılan 4 füze ve 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vuruyor.
Ürdün ordusu, son 24 saatte İran'dan fırlatılan 4 füze ile 6 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın Ürdün ordusundan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Haberde, Ürdün hava sahasında, son 24 saatte İran'dan fırlatılan 4 füze ve 6 İHA'nın ordu tarafından engellendiği belirtildi.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.