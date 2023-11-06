Ürdün Kralı Abdullah: "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Kral Abdullah, "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı." dedi.

Öte yandan X Platformundan açıklama yapan Kral Abdullah, "Allah'a hamdolsun ki Silahlı Kuvvetlerimizin Hava Kuvvetleri mensupları, bu gece yarısı Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi ve ilaç yardımını uçaktan indirmeyi başardılar." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki savaştan dolayı sıkıntı çeken yaralılara yardım için bu bizim üzerimize düşen bir görev" diyen Ürdün Kralı, ülkesinin Filistinli kardeşlerine en yakın ve destekçi olarak kalacağını belirtti.