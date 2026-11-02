Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yayılmacı emellerini bölgeye en büyük tehdit saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yayılmacı emellerinin bölgenin geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi. Abdullah, bölgesel güvenlik ve istikrarın Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına kavuşmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yayılmacı emellerinin bölgenin geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu belirterek bölgesel güvenlik ve istikrarın Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına kavuşmasına bağlı olduğunu söyledi.

Kral Abdullah, Ürdün Parlamentosunun yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeleri, Kerek'teki saldırıyı ve parlamento ile hükümetin önceliklerini değerlendirdi.

Ürdün Kralı, İsrail'in ihlallerinin durdurulmasına yönelik uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin ve işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırıların sürdüğüne dikkati çekti.

Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına kavuşmadan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını vurgulayan Abdullah, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı uyarıda bulundu.

Abdullah, "İsrail'in yayılmacı emelleri, bölgenin geleceğine ve umutlarına yönelik en büyük tehdit olmayı sürdürüyor." dedi.

Ürdün'ün ilkelerine ve Arap kimliğine bağlı kalmayı, Arap dünyasının meselelerini savunmayı sürdüreceğini belirten Abdullah, "Benden önce babamın yaptığı gibi benden sonra oğlum da bunu yapacak." diye konuştu.

Kral Abdullah, Ürdün'ün hedefinin Arap dünyasının ortak bir tutum benimsemesi olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Kerek vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Abdullah, terörle mücadele edeceklerini ve Ürdün'ün güvenliği ile birliğine zarar verilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Abdullah, Kerek'in güneyindeki Hamud Kilisesi'nde 23 Ekim'de düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırının faillerine işaret ederek, "Bunlar büyük Ürdün ailemizin dışına çıktı, bu aileye ihanet etti. Aramızda yerleri yok, ne bugün ne de yarın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

Bu fotoğrafları paylaşıyordu! Sonu kötü bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Görüntü Türkiye'den! Haberi alan genç kız dayanamayıp secdeye kapandı

Görüntü Türkiye'den! Haberi alan genç kız dayanamayıp secdeye kapandı
ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba
Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor! Büşra'dan hala haber yok

Jandarma ve AFAD 53 gündür bu köyü didik didik arıyor
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

PKK, "kale" dediği yerden çekildi! Yerlerine onlar geçti
Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek

Netanyahu bastırıyor, Trump karar verecek! Gerçekleşirse vay halimize