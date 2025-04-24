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Ürdün, İstanbul Depreminde Türkiye ile Dayanışma Vurgusu Yaptı

Ürdün, İstanbul Depreminde Türkiye ile Dayanışma Vurgusu Yaptı
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Ürdün, depremde yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve vatandaşlarına resmi talimatlara uyma çağrısında bulundu.

Ürdün, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul depremi sebebiyle Ürdün Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

İstanbul'daki Ürdün vatandaşlarının durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, Ürdünlülere, Türk yetkili makamlarından yayımlanan resmi talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, depremde yaralananlara "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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