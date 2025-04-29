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Ürdün, İsrail'in Kudüs Fonu'nu Kapatma Kararını Kınadı

Ürdün, İsrail'in Kudüs Fonu'nu Kapatma Kararını Kınadı
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Kudüs Fonu ve Vakfı'nı kapatma kararını şiddetle kınayarak, bu eylemin Arap kimliğinin yok edilmesi ve Filistin varlığının baltalanmasına yönelik bir strateji olduğunu belirtti. Ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığının durdurulması için çağrı yaptı.

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Kudüs Fonu ve Vakfı'nı kapatma kararını şiddetle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının "işgal altındaki Kudüs'te Arap kimliğinin yok edilmesi ve Filistin varlığının baltalanmasını hedefleyen yeni emrivakilerle güttüğü sistematik siyasetin açık bir uzantısı olduğu" kaydedildi.

Ürdün, "aşırıcı İsrail hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarında sivil ve birleşmiş milletler kurumlarının çalışmalarını kısıtlamayı ve engellemeyi hedefleyen uygulamalarının kabul edilemez olduğunu ve bunlara mutlak bir şekilde karşı olduğunu" bildirdi.

İsrail'in bu tür girişimlerle Filistinlileri eğitim, yaşam ve kendi topraklarında egemen bir devlet kurmak gibi yasal haklarından mahrum etmeyi amaçladığına işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığının durdurulması noktasında üzerine düşen ahlaki ve hukuki sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Kudüs Fonu ve Vakfı'nın Filistin yönetimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te faaliyet gösteren Kudüs Fonu ve Vakfı'nın kapatılması emrini verdi." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'ün geleceğini düşünen bir grup girişimci tarafından 2014'te kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Kudüs Fonu ve Vakfı, Kudüs'ün sorunlarına çözüm arayışları üzerine çalışmalar yürütüyor.

Vakıf, Kudüs'teki Filistinlilerin direnişini desteklemeyi ve güçlendirmeyi, Filistin kimliğini korumayı ve ayrıca çeşitli sektörlerde kalkınmanın sağlanmasını hedefliyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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