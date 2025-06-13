Ürdün, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Ürdün, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin egemenliğine karşı açık bir ihlal ve uluslararası hukuka bariz bir meydan okuma olduğunu belirterek saldırıyı sert bir dille kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat tarafından yapılan açıklamada, bu tür ihlallerin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği ve mevcut gerilimi daha da derinleştirdiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, BM üyesi bir ülkenin egemenliğine karşı açık bir ihlal ve uluslararası hukuka bariz bir meydan okuma olarak gerçekleşen saldırının en sert şekilde kınandığı vurgulandı.

Uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmesinin zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun bu saldırıların durdurulması ve tekrarının engellenmesi için acilen harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, krizlerin önlenmesinin tüm tarafların sorumluluğunda olduğunun altı çizildi.