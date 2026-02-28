Ürdün, İran'ın saldırılarını kınayarak toprakları hedef alınan ülkelere destek verdi

Ürdün, İsrail ve ABD saldırısı sonrasında İran'ın kendi topraklarının yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ile Kuveyt'e yönelik saldırıları "en güçlü" ifadelerle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların egemenlik ve güvenliğe yönelik ciddi bir ihlal olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ürdün'ün İran'ın saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadığı vurgulanarak, hedef alınan ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu ve onların güvenlik ile istikrarını desteklediği ifade edildi.

Ürdün'ün vatandaşlarının güvenliğini ve ülkenin egemenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ürdün'ün bölgesel gerilimi azaltmak için diplomatik çözüm ve diyaloğu desteklemeyi sürdüreceği ve bölgenin güvenlik ile istikrarının korunmasının önemini vurgulandı.

?- ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.