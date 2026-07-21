Ürdün: İran'dan Fırlatılan 3 Füzeyi İmha Ettik

AMMAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan üç füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından pazartesi gecesi yapılan açıklamada, olayda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği belirtilirken, ülkede yüksek alarm durumunun sürdüğü ve ulusal güvenlik ile egemenliğe yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verileceği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Ürdün'ün liman kenti Akabe'deki ABD uçaklarını hedef aldığını duyurdu.

ABD, son bir haftadır İran'ın güney eyaletlerine düzenlediği saldırılarla " İran'ın ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı hedeflediklerini" bildirmişti. İran ise bu saldırılara bölge ülkelerindeki ABD askeri üs ve tesislerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık veriyor.

Kaynak: Xinhua