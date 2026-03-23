Ürdün, Irak ve Yemen'den Taziye Mesajı

Ürdün, Irak ve Yemen, Katar'daki helikopter kazasında şehit olanlar için Katar ve Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi, Katar ve Türkiye ile tam dayanışma mesajı verildi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Katar ve Türkiye'ye taziyeleri iletilirken, şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilendi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında taziyelerini iletti ve her iki ülkenin hükümetleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Katar İçişleri Bakanlığı, dün sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
