Ürdün Genelkurmay Başkanı Harasis, ABD'li komutanla askeri işbirliğini görüştü

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Ürdün ve ABD, ortak güvenlik ve istikrarı destekleme çabalarını güçlendirmek amacıyla iki ülke orduları arasındaki askeri işbirliğini geliştirme ve mevcut ortaklığı genişletme yollarını ele aldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mecdi Muhammed el-Harasis, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kevin Leahy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Korgeneral Leahy, Ürdün Haşimi Krallığı ve Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesinde üstlendiği kilit rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey subaylar ile ABD'nin Amman Savunma Ataşesi de hazır bulundu.

Söz konusu görüşme, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tıkanması ve Tahran yönetiminin son aylarda, kendi topraklarına yönelik ABD saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki ABD birliklerine ev sahipliği yapan üs ve tesisleri hedef aldığını açıkladığı bir dönemde gerçekleşti.

Görüşme ayrıca, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı işbirliğiyle ilk kez ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Tetikteki Aslan 2026" tatbikatının sona ermesinden iki haftadan kısa bir süre sonra yapıldı.

ABD'nin Colorado eyaletinde 15 Eylül'de başlayan ve Ürdünlü ve Amerikalı 200'den fazla askerin katıldığı tatbikat, terörle mücadele, hava savunması, deniz ve siber güvenlik ile afet ve kriz müdahale eğitimlerini kapsadı.

25 Eylül'de sona eren tatbikatın, Ürdün Silahlı Kuvvetlerince yapılan açıklamaya göre ortaklığı güçlendirmeye, deneyim paylaşımına ve taraflar arasındaki ortak çalışma düzeyini geliştirmeye katkı sağladığı bildirildi.

Ürdün ve ABD, ikili askeri işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde geçen temmuz ayında 45. Ortak Askeri Komite Toplantısı'nı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA