Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Batı Şeria'nın ilhakı, barışa yönelik tüm fırsatları yok etmektir"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze'ye insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmek adına attığı adımların "barış fırsatlarını yok ettiğini" söyledi.

Safedi, " Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Filistin meselesi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Gazze'deki katliamların durduğunu ancak evleri, okulları, hastaneleri yıkılan ve açlıkla boğuşan Filistin halkının acılarının sürdüğünü belirtti.

Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının tam uygulanmasının önemine değinerek, "Ateşkese yönelik ihlaller durmalı. İsrail, ateşkesin başlangıcından bu yana 1500'den fazla ihlalde bulundu ve 600'den fazla Filistinli öldü." dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının önemine vurgu yapan Safedi, "Hiçbir engel olmadan Gazze'ye insani yardım ulaştırılmalı, yeniden inşa süreci başlatılmalı." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüme ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine işaret eden Safedi, Gazze ile Batı Şeria'nın birbirinden kopmaması gerektiğini aktardı.

Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin engellenmesine vurgu yaparak, "Tüm uluslararası toplum Batı Şeria'nın ilhakını reddetmektedir. Başkan Trump da Batı Şeria'nın ilhak edilmesine müsaade etmeyeceğini belirtti ancak İsrail hükümeti, barış fırsatlarını baltalıyor ve yasa dışı tedbirlerini hızlandırıyor." dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967'den beri ilk kez İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını devlet arazisine çevirmek üzere el konulmasını öngören bir planı kabul ettiğini aktardı.

Safedi, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin, Filistinlilerin yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını belirterek, İsrailli bakanların aşırılık ve ilhak yanlısı söylemlerine değindi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Hristiyanlara yönelik ihlallerini aktaran Safedi, ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi BM kurum ve çalışanlarına yönelik ihlalleri anlattı.

Safedi, "Batı Şeria'nın ilhakı, barışa yönelik tüm fırsatları yok etmek anlamına gelmektedir. Bu önlenmesi gereken bir tehlikedir." ifadesini kullandı.

"Gazze Barış Kurulu" toplantısına işaret eden Safedi, "Bir felaketi önlerken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme girişimiyle ortaya çıkacak olan diğer bir felaketin gerçekleşmesine izin veremeyiz. Bu felaketin önlenmesi acil ve etkili uluslararası eylem gerektirmektedir." diye konuştu."

Safedi, iki devletli çözüme engel olarak İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarındaki işgalini sürdüren tutumu dahil bölgedeki uygulamalarıyla barış istemediğini ifade etti.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve İsrail'in tam kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer, kararı "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri ise bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.