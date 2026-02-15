Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerini en sert şekilde kınadığını belirterek, "İsrail'in işgal altındaki Kudüs şehri ve İslam ile Hristiyan kutsal mekanları üzerinde hiçbir egemenliği yoktur." açıklamasında bulundu.

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek fanatik Yahudilere ramazanda Harem-i Şerif'e yönelik baskınlarını sürdürme çağrısında bulunması üzerine Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerin, Aksa'daki mevcut yasal ve tarihi statükonun açık ihlali olduğu ve kutsallığını zedelediği ifade edildi.

Aşırılıkçı İsrailli bakan ve milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerinin kesin bir dille reddedildiği ve şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Kudüs şehri ve İslam ile Hristiyan kutsal mekanları üzerinde hiçbir egemenliği yoktur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulamaların Mescid-i Aksa'da yeni bir gerçeklik dayatmayı ve kutsal mekanı zamansal ve mekansal olarak bölmeyi amaçlayan kışkırtıcı ve kabul edilemez girişimler olduğu kaydedildi.

Kudüs'teki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin doğurabileceği sonuçlar konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma "işgalci güç olarak nitelendirilen İsrail'i kutsal mekanlara yönelik ihlallerine ve yasa dışı uygulamalarına son vermeye zorlayacak kararlı tutum sergileme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu yinelendi, Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesinin, kutsal mekanın idaresi ve girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip tek yasal merci olduğu vurgulandı.

