Ürdün'deki gönüllü Türk öğrenciler, dar gelirli ailelere destek için hediyelik bakır eşya üretimine katıldı

Türkiye'den üniversite öğrencileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Ürdün'de yürütülen bir gönüllülük programı kapsamında, el yapımı hediyelik bakır eşyaların üretimine katıldı.

Etkinlik, Türk üniversite öğrencilerine yaz tatillerinin bir bölümünü yurt dışında gönüllülük çalışmalarına ve kalkınma projelerine katılarak geçirme imkanı sunan TİKA'nın "Kalkınma Elçileri" programı kapsamında gerçekleştirildi.

Öğrenciler, TİKA'nın Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (Jordan Hashemite Charity Organization) ile iş birliği içinde Amman'da kurduğu bir bakır atölyesinde çalışma deneyimi yaşadı.

Öğrencilerin, bakırı işleyerek ev ve duvar süslemeleri ile hediyelik eşyalara dönüştürdüğü ürünlerin hayır kurumuna bağlı satış noktalarında satışa sunulması planlanıyor.

Amaç kadınların ve gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek

TİKA Ürdün Koordinatörü M. Cavit Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın bu atölyeyi hayır kurumuyla iş birliği içinde, kadınların ve gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla kurduğunu belirtti.

Köseoğlu, atölyede masa ve duvar süslemelerinin çeşitli türlerinin üretildiğini aktararak, "Kalkınma Elçileri" programına katılan öğrencilerin etkinlik sırasında çok sayıda hediyelik eşya ürettiklerini kaydetti.

Öğrenciler tarafından üretilen ürünlere ilişkin ise Köseoğlu, "Kalkınma Elçilerinin ürettiği ürünler, Haşimi Hayır Kurumuna bağlı mağazalarda satışa sunulacak ve elde edilecek gelir düşük gelirli ailelere dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Giysi bankasında da gönüllü çalışma

Bakır atölyesindeki etkinlikten önce, öğrencilerin yine hayır kurumuna bağlı giysi bankasında da gönüllü çalışmaya katıldığını belirten Köseoğlu, bu etkinliğe ilişkin, "Kalkınma Elçileriyle birlikte giysi bankasında bir program yürüttük; toplanan giyisiler parçalar halinde sınıflandırıldı, temizlendi ve düzenlendi." dedi.

Giysi bankasında, kadınlara, erkeklere ve çocuklara yönelik toplanan kıyafetler ayıklanıyor, üzerinde gerekli çalışmalar yapılıp bunlardan yararlanan ailelere ulaştırılmak üzere hazırlıyor.

Programın en etkileyici duraklarından biriydi

İstanbul Üniversitesi'nden programa katılan bir öğrenci, bakır atölyesindeki çalışma deneyimini programın kendisini en çok etkileyen duraklarından biri olarak nitelendirdi.

Öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi kadınların eğitimine veya ek gelir kaynağı arayan kadınlara destek olmak amacıyla bakırdan bazı el yapımı parçalar ürettik." dedi.

Etkinlik sırasında kendisini en çok etkileyen unsura ilişkin soruya öğrenci, "Beni burada en çok etkileyen şey bakır üzerindeki el emeğiydi, çünkü kadınların hem eğitim alabilmesi hem de aynı zamanda ek gelir elde edebilmesi, projenin amacına ulaştığını gösteriyor." yanıtını verdi.

Öğrenci, bu deneyimin kendisine Türkiye dışındaki kalkınma ve insani yardım projelerini yakından tanıma fırsatı sunduğunu söyleyerek, "Üniversiteye döndüğümde, bu programa katılamayan arkadaşlarımı, alanları ne olursa olsun, önümüzdeki yıl kalkınma ve insani yardım programlarına başvurmaları için teşvik edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Elçileri programı 36 ülkede uygulanıyor

TİKA'dan alınan bilgiye göre, "Kalkınma Elçileri Programı" 2026 yılında 36 ülkede uygulanıyor.

Program, TİKA Akademisi bünyesinde eğitim alan Türk üniversite öğrencilerine, 10 gün süreyle kalkınma ve insani yardım projelerinde yer alma imkanı sunuyor.

TİKA Amman Ofisi ise 2014 yılında faaliyete geçti. Ajans o tarihten bu yana Ürdün'de eğitim, sağlık, mesleki eğitim, tarım ve insani yardım alanlarında çok sayıda projeye imza attı.

Kaynak: AA